お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。週1ぐらいのペースで訪れる街を明かす場面があった。この日はお笑い芸人の吉住がゲスト。ゲストらと一緒に秋葉原の創業60年の名店を訪れた。MCの松岡昌宏が「秋葉原は来ることは？」と聞かれた吉住は「本当にないです。劇場もそんなにないですよね、秋葉原」。これに、大吉は「