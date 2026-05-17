◇▽20分1本（2026年5月17日）▽20分1本○鈴木志乃、HIMAWARI（14分17秒変形コブラクラッチ）凍雅、風城ハル●東京女子プロレスは16日、静岡・清水マリンビルで「SHEKNOWSHERWAY〜鈴木志乃地元凱旋興行〜」を開催し、1年ぶり3度目の凱旋試合となった鈴木志乃が涙の勝利を飾った。元バスガイドで、プロレスとアイドルを両立するアップアップガールズ（プロレス）のメンバーである鈴木は2023年3月6日にデビューした