◇インターリーグドジャース15―2エンゼルス（2026年5月16日アナハイム）ドジャースは16日（日本時間17日）、エンゼルス戦に大勝し、連勝を4に伸ばした。大谷翔平投手（31）は今季初の三塁打を放つなど、4打数2安打5打点を記録。2四球を選び、今季6個目の盗塁を記録するなど走守で勝利に貢献した。今季の成績は打率.247、7本塁打、22打点となった。球場を最大限に沸かせたのは終盤だった。6―2で迎えた8回2死一、二塁、