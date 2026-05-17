本田圭佑の発案によりスタートした4人制サッカー大会『4v4』の2026年シーズンが開幕。17日に『4v4 KICKOFF 2026 Supported by au』が開催され、本田が取材に応じ、15日に発表されたFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表に言及した。日本代表としては2010、2014、2018と3大会連続で出場している本田。今大会に挑む日本代表は優勝を目標に掲げているが、「選手たちは本当にてっぺんを目指して準備していると思います。メンバー