ヤクルトは、並木秀尊外野手（27）が名古屋市内の病院で「左ハムストリングスの肉離れ」と診断されたと発表した。16日の中日戦（バンテリンドーム）の6回に二盗した際に左脚を痛め、途中交代していた。並木はここまで18試合に出場し打率・273、1本塁打、2打点。代走の切り札としても存在感を発揮し、盗塁成功率10割の8盗塁をマークしていた。