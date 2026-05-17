ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、バイエルンに所属するGKマヌエル・ノイアーを再招集することを決めたようだ。移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が伝えている。現在40歳のノイアーは2009年6月の国際親善試合のUAE代表戦で代表デビューを飾ると、2010年南アフリカワールドカップ（W杯）から4大会連続で守護神を務め、2014年ブラジルW杯では優勝に貢献。EUROでも4大会