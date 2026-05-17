NISAを始めて5年、運用益が200万円を超えて初めて、「利確っていつすればいいんだろう」と真剣に考えた人もいるのではないでしょうか。 結論からいうと、利確のタイミングに唯一の正解はなく、「いつ、何のためにお金を使うか」という目的によって判断が変わります。本記事では、利確とは何かという基本から、含み益とお金の関係、そして迷いを減らすための判断軸まで解説します。 投資とは？ 利確とは？ 「投資