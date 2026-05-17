長期の休みに旅行の計画を立てる人も多いでしょう。家計を重視する世帯にとって交通費の節約は大きなテーマです。 さらに飛行機で移動する場合にはどこの航空会社を利用するかも検討する必要があります。世帯年収500万円前後の共働き世帯にとっても、旅行費用の増加は家計に響きやすく、できるだけ交通費を抑えたいと考える人は多いでしょう。 節約を目的に格安航空を予約した場合でも、実は航空券の価格以外