友人の新居のタワーマンションに遊びに行き、せっかくだからとフードデリバリーを注文したのに、なぜか配達員が現れずキャンセル……SNSでもときどき話題になる「タワマンで配達がうまくいかない」現象は、実は配達員側の事情と、それを後押しする社会的な背景が絡み合っています。 本記事では、なぜタワーマンションで配達トラブルが起こりやすいのか、宅配便全体としてどのような対策が進んでい