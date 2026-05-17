昨今のガソリン代高騰を受け、ランニングコストの低い電気自動車（EV）への関心が高まっています。特に日産リーフは、車両本体価格は約438万円から設定されており、補助金を活用すれば300万円台から購入できる身近なEVです。 しかし、車を資産として考えた場合、日々の燃料代の節約以上に注意すべきなのが、リセールバリュー（売却価格）です。数年後の下取り価格で節約分以上の損失を抱えるリスクがある