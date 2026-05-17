お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が17日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。第1子誕生による“心配事”について話した。田中は、14日に自身のインスタグラムに「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑むショットを投稿し、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを発表し