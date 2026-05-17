オリックス・西野真弘内野手（35）が17日、出場選手登録日数が9年に達し、海外FA権を取得した。東海大浦安高、国際武道大、JR東日本を経て14年ドラフト7位でオリックスに入団。17日ロッテ戦前の時点でNPB通算722試合に出場して同600安打、同16本塁打174打点、通算打率は・265を誇る。この日の試合前練習後に取材に応じた野手最年長ベテランは、「きょうの朝、（権利取得を）知ったので。誰が興味あるんだろう…って感じです