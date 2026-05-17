「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場し、６打席目に走者一掃の適時二塁打を放った。九回１死満塁では右翼へ走者一掃の３点二塁打を放ち、今季最多５打点目を挙げた。力強いスイングで振り切った後に体勢を崩す場面もあった。ＮＨＫＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広島など）は「ＭＡＸで振ったのと、１、２の３ぐらいでいったのかな」と話