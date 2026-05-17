俳優の水野美紀が、17日までに更新されたYouTube「水野美紀の映画生活」の動画で、“芸能界 暗黙のルール”について語った。【動画】水野美紀、芸能界の“暗黙のルール”を語る後輩俳優・福澤重文から「芸能界という華々しい世界に長年いて、いろんな経験をされていると思うんですけども、女優同士がうまくいくための暗黙のルールみたいなものはありますか？」と聞かれ、水野は「あります」と即答。その中でも「業界ならでは