国際サッカー連盟（FIFA）は16日、W杯北中米大会に向けてイラン連盟幹部とトルコのイスタンブールで会談したと発表した。イランと開催国の1つでイラン代表の1次リーグ試合会場となる米国の間で軍事的緊張が続く中、FIFAのグラフストロム事務局長は「建設的な会合だった。W杯にイラン代表を迎えることを楽しみにしている」とのコメントを発表した。イラン連盟のタジ会長は4月30日にカナダのバンクーバーでFIFA総会が行われた際