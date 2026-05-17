サッカーの本田圭佑が１７日、川崎市内で行われた「４ｖ４ＫＩＣＫＯＦＦ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙａｕ」に出席し、北中米３カ国Ｗ杯のメンバーに選出された盟友の長友佑都（ＦＣ東京）に賛辞をおくった。催し後の取材で話題を振られ、「すごいことだと思うんですよね。５回目ですか。日本人初ですよ。世界的に見ても今いないなかで、そこに関しては刺激というよりは尊敬です」と固った。長友の役割として、