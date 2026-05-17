飲食店にとって「うまい」は絶対条件ですが、もはやそれだけでは生き残れません。ヒットした瞬間に模倣され、同質化が進んだ先にあるのは、利益を削り合う不毛な価格競争です。吉野家HD会長の河村泰貴氏は、この「停滞の罠」から抜け出すための具体的な差別化要因として「3つの原則」を提示します。今回は、同氏の著書『自分以外のすべてがわが師高卒バイトが2000億円企業の社長になれたわけ』（日経BP）より、飲食業が生き残る