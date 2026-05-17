ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、「ＪＡＰＡＮ ＸＶ大分合宿」（５月１８日～２７日）に参加するメンバー３３人（追加召集１人を含む）を発表しました。 この合宿はＪＡＰＡＮ ＸＶから選抜された選手が日本選抜として出場するホンコン・チャイナ選抜との強化試合（５月２２日・２９日）を前に行われます。 新進気鋭の選手がリーグワンから参加同志社大・中谷陸人など学生から