俳優の上地雄輔（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。上地は「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw」とつづり、女優の沢尻エリカと食事を楽しむ2ショットを投稿。「old friendsまたな」と続けた。この2ショットにファンは騒然。「スッゴー沢尻エリカさん、久しぶりやっぱりキレイ」「エリカちゃん嬉しそうだね！良かった」「ゆーちゃん