元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。2年前に愛犬が亡くなったことに触れる場面があった。この日は松岡の大親友で元V6、20th Centuryの井ノ原快彦の50歳の誕生日ということで、冒頭から祝福した松岡。そのうえで「井ノ原の誕生日っていうと、2年前に（亡くなった）、うちで飼っていた柴犬の『ひめ』っていうのが命日なんですよ、今日」と愛犬が亡くなった日でもあること