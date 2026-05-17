国内女子ゴルフツアーの「ＳｋｙＲＫＢレディースクラシック」は１７日、福岡県糸島市の福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位で出た桑木志帆（２３）が通算１５アンダーで制した。今季初勝利でツアー通算４勝目。優勝賞金は２１６０万円。