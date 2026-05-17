俳優の町田啓太が17日、都内で活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『sign』（小学館）の発売記念取材会を開いた。【写真】町田啓太のお気に入りカットピザパーティーでスタイリッシュに食べる『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』『九条の大罪』など話題作へ出演が続く町田の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック。東京・ソウル・台北を中心とした3つ