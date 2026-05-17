キューバの首都ハバナで行われたメーデーの集会で、人々が巨大なキューバ国旗を掲げて行進する様子＝5月1日/Claudia Daut/Reutersキューバ・ハバナ（CNN）数日前、CNNハバナ支局の入るビルの管理人が、緊急の用件で我々のドアをノックした。管理人の女性が知りたがっていたのは、米国による「差し迫った」侵攻の間も仕事に来るのか、ということだった。米政権によるキューバへの激しい圧力は既に、日常生活の中でひしひしと感じら