サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は１７日、川崎市内で自身が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」のキックオフイベントを実施した。イベントではＵ１０、Ｕ１２の子供へのサッカー教室を行い、大会も開催された。イベント後に報道陣の取材に応じ、北中米Ｗ杯のメンバーに選出されたＤＦ長友佑都（３９）について言及した。本田は同い年の長友と長年日の丸を背負い、Ｗ杯も１０年南アフリカ大会、１４年ブラジル