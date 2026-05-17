◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・西野真弘内野手が１７日、出場選手登録が９年に達して海外フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。ＪＲ東日本から１４年のドラフト７位で入団し、プロ１２年目で到達。試合前に取材対応した３５歳のチーム野手最年長は「取れたことは野球人としてよかった。今もだけど、ずっと必死にやってきたので、権利とか取得できるとかは