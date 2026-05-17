◆米大リーグエンゼルス２―１５ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打で今季最多５打点を挙げ、２四球１盗塁の内容だった。３戦連続の長打をマークと完全復活をアピール。チームは前日に２４年９月から続いていたエンゼルス戦の連敗を「７」で止めたばかりだっ