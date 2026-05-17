◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手が５試合ぶりに「６番・遊撃」でスタメン出場する。１７日・広島戦（甲子園）に「６番・左翼」で出場していた福島が８番となった。先発の才木は、勝利できればプロ通算５０勝となる。梅野とのバッテリーで今季５勝目を飾れるか。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高寺２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤