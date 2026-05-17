下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が１７日、ジャイアンツ球場でマシン打撃を再開した。これまでトス打撃などは行っていたが、マシンを使った打撃練習は故障後初。「まだダッシュとかはできていないので。投げる、打つはできているので、少しでもレベルアップして帰れるようにいい時間にしていきたいと思います」と語った。石塚は、泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２