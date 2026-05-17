俳優の町田啓太（３５）が１７日、都内で行われた活動１５周年アニバーサリーフォトブック「ｓｉｇｎ」発売記念プレス取材会に登場した。今作は、東京・ソウル・台北を中心とした３つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー３名が撮影。初・書き下ろしエッセイも織り込み、３冊セット計２４０ページの大ボリューム作だ。町田は、出来上がった作品を手に取り「重みがいいなと思いました」と笑顔。「３冊セットなの