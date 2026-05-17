◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）スタメンが発表された。直近６試合で完封負け４度のオリックスは、平沼翔太外野手が「９番・一塁」で移籍後初先発。日本ハム、西武を経て２５年オフの現役ドラフトで加入した仕事人が、打線の起爆剤となれるか。２０打席連続無安打と不調のシーモアは、ベンチスタートとなった。【オリックス】１番・中堅中川２番・左翼西川３番・右翼来田４番・二塁