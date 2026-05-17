◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が、初回に２ランを放った。２試合連続で１番起用の正木が左前打で出塁に成功。その後２死二塁とし、栗原が楽天の先発・藤井のスライダーを振り抜いた。右翼席へ運ぶ１２号２ランで先制に成功。今季初の同一カード３連敗阻止へ向けて、主導権を握った。「自分のスイングで完璧に捉えることができました。今日は悠伍(前田)