◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)快勝のドジャースは連勝を4に伸ばし、貯金を10としました。同じロサンゼルスに本拠地を置く両チームの3連戦2戦目。打線は初回、先頭の大谷翔平選手が四球で出塁すると、その後3塁に進みウィル・スミス選手の犠牲フライで生還し、1点を先制します。先発のジャスティン・ロブレスキ投手は3回以外は毎回安打を浴びるも、エンゼルス打線に得点を許さず。5回まで