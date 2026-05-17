フィギュアスケート女子世界最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（２０）＝ロシア＝が驚きの最新姿を公開した。ゆる巻きハーフアップの髪形で、クラシカルなプリントが映えるお嬢様系クラシックワンピースドレス姿でのショットを投稿した。北京五輪から４年、すっかり大人な女性になった姿に、コメント欄などでは「凄まじく美しいな」、「見違えた！」、「とても美しい大人の女性に」、「絶句したよ」、「信じられないほど美しい