元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。50歳までにやろうと決めていることを明かした。「ものが捨てられない」というリスナーからのメッセージに、松岡は「実によく分かります」と共感しつつ「“こんなもんいらねえじゃん”っていうものが溜まるんですよ。服もそう。“もう着てないじゃん”って思うんです。人様から頂いたものでも、俺もあと半年ぐらいで50代。最近、50（