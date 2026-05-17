パラ陸上のジャパンパラ競技大会は１７日、名古屋市瑞穂公園陸上競技場で最終日が行われ、男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１１）は、パラリンピック２大会連続銀メダルの唐沢剣也（ＳＵＢＡＲＵ）が１５分１４秒０８の大会新記録で優勝した。「結構暑かったので、前半を抑えてラスト勝負でしっかり勝ち切れれば、と思って走った」と唐沢。「大会記録更新はうれしいが、目標はもっと高いところにある。ぶれずに頑張りたい」と