サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が17日、5大会連続W杯メンバー入りを決めた日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）への期待を語った。川崎市内で自身が発起人となった4人制サッカー「4v4」の大会に姿を見せて取材に対応。同学年選手の代表入りに関し「凄いことだと思う。5回目ですか。日本人初ですよね。刺激というより尊敬」と語った。役割に関しては「ピッチ上よりはピッチ外での方が大きいのかもしれない。でも、本人は