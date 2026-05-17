俳優の町田啓太（３５）が１７日、都内で、活動１５周年を記念したアニバーサリーフォトブック「ｓｉｇｎ」（小学館）の発売記念取材会を行った。ファンの期待に応え、節目に６年ぶりとなる写真集を制作。東京、ソウル、台北の３都市を訪問し、各地にゆかりのある３人のカメラマンが撮影を担当した。各地の空気感をまとい、新たな表情を模索した一冊について「一生残せる大事なものができた。１００点」と出来栄えを採点した。