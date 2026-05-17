シンガー・ソングライターのオーイシマサヨシ（46）が17日、自身のXを更新。宿泊先で自身を待ち伏せするファンに苦言を呈した。オーイシは「みんなへ街中で声かけてくれるのめっちゃ嬉しいぞありがとう写真もサインも喜んでするしSNSあげてもいいぞフリ素だぞ」と歓迎した上で、「でも宿泊ホテル前での待ち伏せはさすがのマサヨシでも怖いぞ」とやんわりと苦言。「他の演者さんにも絶対ダメだぞ」と呼びかけ、「マサヨシより」と