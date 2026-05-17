5月16日、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』セミファイナルのGAME2が行われ、千葉ジェッツが敵地のハピネスアリーナで長崎ヴェルカと対戦した。負ければシーズン終了となる崖っぷちの千葉Jだったが、前半からリードを許す苦しい展開となり、最終スコア93－102で敗れた。 84－99と15点ビハインドで迎えた試合残り時間1分10秒には、千葉Jで12シーズンを過ごし、