[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](富山)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 13 深澤壯太DF 23 西矢慎平DF 56 岡本將成MF 7 亀田歩夢MF 11 小川慶治朗MF 14 谷本駿介MF 20 チョン・ウヨンMF 28 布施谷翔MF 33 高橋馨希FW 15 坪井清志郎控えGK 21 寺門陸DF 19 實藤友紀MF 8 松岡大智MF 17 湯之前匡央MF 34 竹中元汰FW 10 松田力FW 30 中島裕希FW 39 古川真人FW 42 キム・テウ