[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](ニッパツ)※14:00開始<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 5 細井響DF 19 杉田隼DF 22 岩武克弥DF 48 新保海鈴MF 7 山田康太MF 13 窪田稜MF 77 高江麗央MF 78 岩崎亮佑FW 9 ルキアンFW 10 ジョアン・パウロ控えGK 42 石井僚DF 16 伊藤槙人DF 24 秦樹MF 14 高塩隼生MF 26 横山暁之MF 35 宇田光史朗MF 39 遠藤貴成MF 90 アダイウトンFW 49 駒沢直哉監督須藤大輔[栃木SC]先発