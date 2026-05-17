[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](NACK)※14:00開始<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 19 尾崎優成DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 8 カウアン・ディニースMF 11 カプリーニMF 14 泉柊椰MF 15 中山昂大MF 45 山本桜大FW 20 日高元控えGK 1 笠原昂史DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介DF 44 木寺優直MF 6 石川俊輝MF 7 小島幹敏MF 27 松井匠MF 43 小林柚希FW 23 杉本健勇監督