[5.17 J1百年構想リーグ EAST第17節](フクアリ)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 2 高橋壱晟DF 3 久保庭良太DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 8 津久井匠海MF 15 前貴之MF 42 イサカ・ゼインMF 44 品田愛斗FW 10 カルリーニョス・ジュニオFW 37 姫野誠控えGK 23 鈴木椋大DF 11 米倉恒貴MF 4 田口泰士MF 6 エドゥアルドMF 18 杉山直宏MF 33 猪狩祐真MF 41 安井拓也FW 7