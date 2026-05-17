[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](アシさと)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[FC今治]先発GK 18 伊藤元太DF 2 梅木怜DF 24 竹内悠力DF 29 丸山大和DF 33 笹修大MF 6 梶浦勇輝MF 15 ガブリエル・ゴメスMF 36 久保恵音MF 77 加藤潤也FW 10 エジガル・ジュニオFW 19 古山兼悟控えGK 1 立川小太郎DF 3 孫大河MF 8 駒井善成MF 9 近藤高虎MF 14 森晃太MF 17 持井響太MF 20 ロドリゴ・ソウザMF 25 佐藤璃樹FW 44