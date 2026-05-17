[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](JFEス)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 52 濱田太郎DF 6 大森博DF 43 鈴木喜丈DF 48 立田悠悟MF 5 小倉幸成MF 8 江坂任MF 27 木村太哉MF 41 宮本英治MF 51 白井康介MF 88 山根永遠FW 98 ウェリック・ポポ控えGK 1 レナート・モーザーDF 4 阿部海大DF 26 本山遥MF 28 松本昌也MF 45 ブラウンノア賢信MF 66 西川潤FW 9 レオ・ガウショFW 40 河野孝汰FW