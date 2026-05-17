[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](ピースタ)※13:00開始主審:Damian Kos<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 4 エドゥアルドDF 22 翁長聖DF 25 櫛引一紀MF 3 関口正大MF 5 山口蛍MF 10 マテウス・ジェズスMF 23 米田隼也MF 24 山田陸MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 13 波多野豪DF 6 江川湧清DF 17 高畑奎汰DF 48 照山颯人MF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 33 笠柳翼MF 34 松本天夢FW 11 ノー