[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]何度もシュートを阻んだ。それでも勝利には届かなかった。浦和レッズGK西川周作 はJ1百年構想リーグ第17節のFC東京戦で、90分間にわたって再三のビッグセーブを披露。PK戦でも2本を止める執念を見せたが、13人目までもつれた激闘の末に力尽きた。ただ、敗れはしたものの、ベテラン守護神の存在感は際立っていた。見せ場のひとつはPK戦でFC東京の9人目に出てきた元浦