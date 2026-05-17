[故障者情報]アルビレックス新潟は17日、GKバウマンが左肋骨骨折と診断されたことを発表した。全治については、受傷後約3週間の見込みとしている。バウマンは6日のJ2・J3リーグ百年構想リーグWEST-A第15節・徳島ヴォルティス戦で負傷。今季ここまで15試合に出場していた。