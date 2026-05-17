この記事をまとめると ■クルマを所有していると鳥にフンを落とされることが多々ある ■鳥は排泄する場所を色によって判断している可能性が研究で明らかになった ■フンを落とす際は濡らしてから拭かないと塗装にダメージを与える可能性がある 鳥はフンをする場所を選んでいた!? 「昨日、気合を入れて洗車したばかりなのに、ボンネットに鳥のフンが……」。あなたもきっと、そんな絶望を味わったことがあるだろう。もちろん、筆者