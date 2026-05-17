タレント・俳優の壇蜜さんが、16日、自身のブログを更新。自身の体調について、綴りました。【写真を見る】【 壇蜜 】 「季節の変わり目のせいか、気圧のイタズラのせいか、 最近頭痛がするなぁ……と感じるコトが普段よりちょっと増えた気がします」壇蜜さんは「季節の変わり目のせいか、気圧のイタズラのせいか、 最近頭痛がするなぁ……と感じるコトが普段よりちょっと増えた気がします。」と、投稿。続けて「常備薬は『常に』